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  3. Kurtlar gece yarısı ahıra girdi! Sonuç korkunç...

Kurtlar gece yarısı ahıra girdi! Sonuç korkunç...

Kurtlar gece yarısı ahıra girdi! Sonuç korkunç...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun öldü, 45 koyun yaralandı.

Gültepe Mahallesi'de koyunların olduğu bir ahıra gece yarısı kurtlar girdi. Gelen seslere uyanan ahır sahibi Hasan Ötüş, bazı koyunlarının cansız yattığını bazılarının ise sağa sola kaçtığını fark etti.

Ahırdan kaçan koyunları toplayan Ötüş, 15 koyunun öldüğünü, 45 koyunun da çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Büyük üzüntü yaşayan Ötüş, geçimini hayvancılıkla sağladığını, koyunlarından 10'unun da kayıp olduğunu söyledi.

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