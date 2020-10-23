Kurgan ne demek, nedir? Kurgan ne anlama geliyor?

Kurgan ya da diğer bir adıyla Korgon, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da kullanılan tepe şeklinde mezarlara verilen bir isimdir. Arkeologlar, gerçekleştirilen araştırmalar sayesinden kurganın birçok alt kültürde bulunduğuna dikkat çekmiştir. Peki, Kurgan ne demek, nedir?

KURGAN NE DEMEK, NEDİR?

Kurgan veya Korgan özellikle Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki yığma tepe ve höyük şeklinde bulunan genellikle tahtadan yapılmış mezarlar için kullanılan bir tümülüs (gömü yeri) türü.

En eski kurganlar Kafkasya'da MÖ 4. milenyumda inşa edilmiştir ve araştırmacılar bu mezarların Proto-Hint-Avrupalılar olarak da tabir edilen Hint Avrupa halklarının ataları tarafından yapıldığını düşünmektelerdir. Kurganlar Eneolitik, Tunç, Demir, Antik ve Orta Çağ zamanlarında inşa edilmekle beraber hala bazı Güney Sibirya ve Orta Asya halkları tarafından geleneksel bir biçimde inşasına devam edilmektedir.

Arkeologlar Kurgan kültürünü çeşitli alt kültürlere ayırmaktalardır. Bu alt kültürlere örnek olarak Srubna, Çukur Mezar, İskit, Sarmat, Hun ve Kuman-Kıpçak kültürleri örnek verilebilir.