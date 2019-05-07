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Küre çiçeklerinin göz alıcı güzelliği

Küre çiçeklerinin göz alıcı güzelliği

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharda açan küre çiçekleri, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Zengin florası ve endemik türleriyle dikkati çeken Ovacık, ilkbaharda doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.      
Konaklar köyü mevkisinde, kar çiçekleri ve kardelenlerden sonra açan mor küre çiçekleri de görsel şölen sunuyor.      
Baharın yeşil tonlarıyla bütünleşen küre çiçeklerine konan arı ve kelebekler, doğaya ayrı güzellik katıyor.      
İlçe sakinlerinden Ulaş Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın ilkbahar aylarında çok güzelleştiğini söyledi.  Ovacık'ta rengarenk çiçeklerin açtığını belirten Girgin, "İlkbaharla ilçemiz renklendi, her yer yemyeşil oldu. Küre çiçekleri de mor renkleriyle doğamızı süslüyor. Doğa çok güzel." dedi.

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