Kurbanlık fiyatları ne kadar? Diyanet, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları nedir?

Kurbanlık fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı için heyecan giderek artıyor. Bayramın birinci günü 11 Ağustos olacak. Arefe günü ise 10 Ağustos tarihine denk geliyor. Dört gün sürecek olan bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. İşte güncel kurban fiyatları…

DİYANET KURBANLIK FİYATLARI NEDİR?

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 890 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI NEDİR?

Yurt içi ve yurtdışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini ifade etti.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, kurbanlık fiyatları ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olması bekleniyor. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi.

Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta yüzde 10,7 arttığını anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 yükselmiştir. Bu illerde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır."