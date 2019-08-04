Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar şimdiden kurban pazarlarının yolunu tutuyor. Peki kurban nasıl seçilir? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Sağlık kurban nasıl anlaşılır? Hangi hayvanlar alınmamalı? İşte kurban seçerken göz önünde bulundurulması gereken noktalar…



KURBAN NASIL SEÇİLİR?

-Kurbanlık hayvanların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçmeye dikkat edilmeli.

-Çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç ve gelişimini tamamlamamış hayvanları ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanları kurbanlık olarak seçmemeye özen göstermelidir.

-Kurbanlık seçilirken, kör, topal, tüyleri mat kurbanlıklar alınmamalı. Tüyleri parlak kurbanlıklar tercih edilmeli. Vücudunun herhangi bir yerinde bir sakatlık bulunmaması gerekiyor.

-Hayvanın kondisyonu sağlıklı olup olmadığını da gösterir.

-Büyükbaş hayvanlar için de 2 yaşından küçük olmaması gerekir. Hastalık belirtisi sayılan; yüksek ateşi, bakışları ve dış görünümü cansız, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı.

-Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız ve vücudun çeşitli yerlerinde şişlikleri olmamalı.

KURBAN ETLERİ POŞETLERLE BUZDOLABINA KONULMAMALI

Öte yandan Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ise Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını, kurbanlıkların bir an önce alınmasında fayda olduğunu söyledi.

Ucuz kurbanlık düşüncesiyle alımların son güne bırakılmasının doğru olmadığını belirten Ayhan, yeteri kadar hayvan olduğunu, son günlere kaliteli ve iyi hayvan bulunamayabileceğini dile getirdi.

Kurbanlıkların hijyenik ve belediyenin belirlediği yerlerde işin ehli kişilere kestirilmesi ve kesim yeri şartlarının da mutlaka önceden kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Ayhan, yanlış kesim ve sonrasında yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda etin ziyan olduğunu vurguladı.



Kurban etinin heder olmaması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

" Kurban kesim yerlerinde almış olduğumuz etler kesinlikle poşetlerle buzdolabına konulmamalı. Poşetiyle buzdolabına koyulan yeni kesilmiş etler yanma yapar, bu da çürümeye yol açar. Soğuk zinciri bozmamak için poşetlerden çıkardıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. Etlerimizi poşetsiz yerleştirmek gerekir. Ayrıca kıyma ve kuşbaşı yaptırılmak istenen etlerin en az iki gün dinlendirilmesi şart."

Kurban alırken hayvanların küpe ve pasaportlarına bakılması, görüntüsünün düzgün olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ayhan, "Hayvanlarda bir hastalık görülmesi durumunda veterinere ve en yakın ilçe tarım müdürlüklerine bildirerek hayvanın imha edilmesi gerekiyor." diye konuştu.