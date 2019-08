Kurban bayramında et tüketimine dikkat

Uzman Diyetisyen Albayrak, Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu yıl, Kurban Bayramı yaz akşamları ile çakıştığından, soframıza et ile gelen lezzet şölenini, sağlık şölenine çevirmek için çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Kırmızı et, sağlık için gerekli önemli besinlerimizdendir. İçerdiği; demir, çinko ve B grubu vitaminleri nedeniyle, beslenme programlarımızda muhakkak et grubu yer almalıdır. Bu besinleri yetersiz tüketmek, uzun vadede bağışıklık sistemimizi, vücut kas kütlemizi, sinir sistemimizi etkileyebilir. Özellikle B12 vitamininden zengin olan et grubu besinler, kalp damar sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Yorgunluk, halsizlik yaşamamak, hatta depresyondan uzak kalabilmek için, yeterli oranda kırmızı et tüketimi önemlidir” dedi.

"KURBAN ETİ KESİMDEN HEMEN SONRA TÜKETİME UYGUN DEĞİL"

Etin kesimi ve pişirimi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlardan söz eden Uzman Diyetisyen Eray Albayrak, şunları kaydetti: "Öncelikle, veteriner kontrolünden geçmiş hayvan seçimi çok önemli bir husustur. Hayvan kesildikten sonra etin yumuşaması ve suyunu vermesi için, kesilen etler en az bir gün uygun depolama koşullarında beklenmelidir. Kurban eti, kesilir kesilmez tüketime uygun değildir. Etler tüketime hazırlanırken, tüm görünür yağlardan temizlenmelidir. Etler için kullanılan bıçaklar ayrı tutulmalı, etten damlayan sular başka besinlere bulaşmamalıdır. Etleri pişirmeden önce terbiyelerken, yağ yerine; sirke, limon suyu, yağsız süt veya yoğurt tercih edilmeli, terbiyelerin içerisine kesinlikle şeker ilave edilmemelidir. İçerisine et/kıyma giren bir yemeğin pişirilmesi aşamasında ekstra yağ eklemek gereksizdir. Etin kendi yapısındaki yağ yemeğin pişmesi bakımından yeterli olacaktır. Sert etler (bağ dokusu fazla-kol, bacakların alt kısmı, boyun), sulu ortamda pişirilmelidir. Bağ dokusu az olan etler (bel, kaburga, but), kuru ısıda pişirilmelidir. Et tüketirken, yanında mutlaka söğüş sebze, salata ve meyve tercih edilmelidir. Bu; hem yediğimiz etin sindirimine yardımcı olacak, hem de yediğimiz etten alacağımız faydayı arttıracaktır. Kırmızı ette de yağsız et tercih etmek, sağlığınız için daha iyi olacaktır. Etleri pişirme aşamasında ateşe çok yaklaştırmamalı, alevle yakılarak pişirilmemelidir."

"ET TÜKETİRKEN, YANINDA MUTLAKA SEBZE DE TÜKETİN"

Et tüketirken, yanında mutlaka sebze ve meyvenin de tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Albayrak, “Gün içerisinde, akşam mangal keyfi için aç kalmamak ve metabolizmayı yavaşlatmamak önemli. Hafif kahvaltıyla, ara öğünlerde meyvelerle, sebze ağırlıklı bir öğlen yemeği ile akşama hazırlık yapılabilir. Tansiyon problemi olan bireylerin, eti terbiye ederken tuzdan uzak durması gerekmektedir. Diyet yapanlar bireylerin, öğünlerini daha uzun sürede tüketmeleri ve kendilerini tok hissetmeleri için; mangalda pişirilen sebzelerle ve bir şişe sade maden suyu ile başlamalarını öneriyoruz. Unutmayın ki, aç gideceğiniz bir davette çok yemek tüketen kişi siz olacaksınızdır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede kırmızı etin yeri azımsanmayacak kadar büyük ve önemlidir. Önyargıyla yaklaştığımız kırmızı eti uygun porsiyonda ve şekilde tüketmeniz, sağlığınız açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.

