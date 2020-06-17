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  3. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet takvimi!
17 Haziran 2020 Çarşamba 22:55 | Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı" 2020 Kurban Bayramı ne zaman" İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı tarihi geçtiğimiz ay idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın üzerinden yaklaşık 1 geçmesinin ardından müminler tarafından merak edilmeye başlandı. Müslüman aleminin kutsal kabul ettiği iki büyük bayramdan birisi olan Kurban Bayramı aynı zamanda hac ibadetinin yerine getirildiği bir bayramdır. Ağustos ayında idrak edilecek Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? İşte Diyanet dini günler takvimi!

Kurban Bayramı ayın kaçında sorusu ile ilgili araştırmalar arama motorunda yoğun olarak devam ediyor. Müslüman aleminin kutsal kabul 2 bayramdan birisi olan bu bayramda Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için kurban kesilir. Bayramın yaza gelmesi sebebiyle tatil planı yapan vatandaşların merak ettiği Kurban bayramı ne zaman? sorusunun yanıtını ve detaylarını sizler için derledik. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi takvimi!

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor sorusu haziran ayının ortasına gelmemiz sebebiyle araştırılmaya başlandı. 24 Mayıs Pazar günü kutladığımı Ramazan Bayramı sonrası gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla Kurban Bayramı’na 44 gün (1 ay 14 gün) kaldı.

30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü

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