Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı ayın kaçında sorusu ile ilgili araştırmalar arama motorunda yoğun olarak devam ediyor. Müslüman aleminin kutsal kabul 2 bayramdan birisi olan bu bayramda Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için kurban kesilir. Bayramın yaza gelmesi sebebiyle tatil planı yapan vatandaşların merak ettiği Kurban bayramı ne zaman? sorusunun yanıtını ve detaylarını sizler için derledik. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi takvimi!



KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı ayın kaçında başlıyor sorusu haziran ayının ortasına gelmemiz sebebiyle araştırılmaya başlandı. 24 Mayıs Pazar günü kutladığımı Ramazan Bayramı sonrası gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla Kurban Bayramı’na 44 gün (1 ay 14 gün) kaldı.

30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü