Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

'Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2019 Kurban Bayramı ne zaman?' sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının hemen ardından gözler bu kezde Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Yaz tatili planları ile Kurban Bayramını da birleştirmek isteyen çalışanlar Kurban Bayramı tarihini ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Bizde Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 10 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramı takip eden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri için izin alabilirseniz Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarabilirsiniz.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı