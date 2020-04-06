Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 hangi gün? İşte detaylar…

Ramazan ayının yaklaşıyor olması vatandaşları Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yöneltti. Geçen yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı’nın, bu yıl Temmuz ayı içerisinde idrak edilmesi bekleniyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nda, ibadetini yerine getirmenin yanı sıra tatil yapmak isteyen vatandaşlar ise başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 günleri sıralı olarak şu şekilde;

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü