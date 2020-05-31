Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet bayram ve kandil tarihleri 2020

Diyanet bayram ve kandil tarihleri merak ediliyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı sonrasında gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaş "Kurban Bayramı ne zaman? Kandiller ne zaman?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İlk günü Temmuz ayının son gününe denk gelen ve 4 gün süren Kurban Bayramı tarihleri ile Diyanet kandil tarihlerine haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz

Kurban Bayramı 1. günü 31 Temmuz

Kurban Bayramı 2. günü 1 Ağustos

Kurban Bayramı 3. günü 2 Ağustos

Kurban Bayramı 4. günü 3 Ağustos

DİYANET KANDİL TARİHLERİ VE ÖNEMLİ GÜNLER

1 MUHARREM 1442 -20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI

10 MUHARREM 1442 - 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ

1 SAFER 1442 - 18 EYLÜL-2020 CUMA

1 R.EVVEL 1442 - 18 EKİM-2020 PAZAR

11 R.EVVEL 1442 - 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

1 R.AHİR 1442 - 16 KASIM-2020 PAZARTESİ

1 C.EVVEL 1442 - 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.