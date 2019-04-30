Kurban Bayramı ne zaman 2019 tarihi: Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman 2019 tarihi herkes tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından tatilciler gözlerini Kurban Bayramı tatiline çevirdiler. Kurban Bayramı tatili de 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman? Kurban Bayramı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019 TARİHİ

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü, 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BU YIL KAÇ GÜN OLACAK?

Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili yapmış olabilecekler. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.