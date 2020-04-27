Kurban Bayramı 2020 tarihi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı içerisine girildi. Bu ayın sonunda ise Ramazan Bayramı olacak. Yaklaşmakta olan bir diğer dini bayram, Kurban Bayramı 2020 tarihi araştırılıyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? gibi soruların yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ

Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2019’da idrak edilmişti. Kurban Bayramı bu yıl sıralı olarak şu şekilde idrak edilecek;

Kurban Bayramı birinci gün – 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı ikinci gün – 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı üçüncü gün – 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı dördüncü gün – 3 Ağustos 2020

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı İslam aleminde dini bayramlar arasında yer alıyor. Bu bayram Ramazan Bayramı’ndan sonraki ikinci bayram olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı’nda Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar. Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürüyor.