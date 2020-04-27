Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Mübarek Ramazan ayı geldi. Müslüman aleminde dini bayramların ilki olan Ramazan Bayramı bu ay sonunda idrak edilecek. Ramazan Bayramı'ndan sonra ise ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı geliyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde…
Kurban Bayramı 2020 tarihi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı içerisine girildi. Bu ayın sonunda ise Ramazan Bayramı olacak. Yaklaşmakta olan bir diğer dini bayram, Kurban Bayramı 2020 tarihi araştırılıyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? gibi soruların yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ
Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2019’da idrak edilmişti. Kurban Bayramı bu yıl sıralı olarak şu şekilde idrak edilecek;
Kurban Bayramı birinci gün – 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı ikinci gün – 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı üçüncü gün – 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı dördüncü gün – 3 Ağustos 2020
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı İslam aleminde dini bayramlar arasında yer alıyor. Bu bayram Ramazan Bayramı’ndan sonraki ikinci bayram olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı’nda Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar. Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürüyor.