Kurban Bayramı 2020 ne zaman?Kurban Bayramı tarihi 2020 Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı tarihi 2020 tarihi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam aleminin kutsal ve önemli günlerinden olan Kurban Bayramı tarihi ilgiyle takip ediliyor. Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman, kaç gün? Kuran-ı Kerim'de de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail'in hikayesinden yola çıkarak Müslümanlar Allah'ın rızasına ermek için bu farzı yerine getirmektedir. İslam aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı tarihi 2020 takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KURBAN BAYRAMI 2020 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı hakkında resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapıldı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREF

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.