Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili tarihleri ne zaman, kaç gün olacak?

“Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılında dini günlerin hangi tarihlerde idrak edileceğini duyurdu. Bu takvime göre üç aylar şubat ayında başlayacak. Ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek ve ardından Ramazan Bayramı gelecek. Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos'ta olacak.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.