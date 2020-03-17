Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlayacak?

Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlayacak? İslam alemi için önemli günlerden biri olan bu bayram yaz aylarında idrak edilecek. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler sık sık Kurban Bayramı 2020 hangi gün başlayacak? sorusunun cevabını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde konuya açıklık getirdi. Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününden itibaren başlayacak. Kurban Bayramı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı dini günler takviminde ilk gün 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.