İslam'da iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar da hız kazandı. Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kurban Bayramı için bekleyiş şimdiden başladı. Kurban Bayramı takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?



Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2019’da idrak edilmişti. Kurban Bayramı bu yıl sıralı olarak şu şekilde idrak edilecek;

Kurban Bayramı birinci gün – 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı ikinci gün – 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı üçüncü gün – 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı dördüncü gün – 3 Ağustos 2020

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı İslam aleminde dini bayramlar arasında yer alıyor. Bu bayram Ramazan Bayramı’ndan sonraki ikinci bayram olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı’nda Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar. Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürüyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.