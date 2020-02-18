Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor? Yanıtı haberimizde

Kurban Bayramı 2020 ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müslüman aleminin dini bayramlarından olan Kurban Bayramı'nın bu sene hangi tarihlere denk geldiği milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet tarafından açıklandı. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı'nda hem ibadetini yerine getirip hem de tatil yapmak isteyenlerin merak ettiği Kurban Bayramı tarihleri haberimizde..

KURBAN BAYRAMI HANGİ AYA DENK GELİYOR?

Zilhicce ayı bu sene Temmuz ve Ağustos aylarına denk geliyor. Zilhicce ayının 9'u olan Kurban Bayramı Arefesi Temmuz'un 30'una bayramın ilk günü 31 Temmuz'a denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak, bayram dört gün sürecek. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise 3 Ağustos'ta olacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile uzatılma gibi bir durumun olması beklenmiyor. Bayram tatilinin ardından çalışan vatandaşlar 4 Ağustos Salı günü işbaşı yapacaklar.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Kurbanın sünnet veya vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet diyenler çok büyük yanlış yapmaktadır. Çünkü kurban, sadece bizim peygamberimiz zamanında yoktu. Hac Suresi’nin 34. ayetine göre Yüce Allah, bütün topluluklara kurbanı farz kılmıştır. Hz. Adem’den itibaren var olduğuna göre, nasıl bizim peygamberin sünneti olabilir? Kaldı ki Allah’ın emri olmasaydı, Hz. Peygamber kurban gibi bir ibadeti koyamazdı. Kevser Suresi’nin 2. ayetinde “Namazı kıl” emri farz olur da “Kurban kes/kan akıt” şeklindeki emir nasıl sünnet olabilir? Kurban kes emrini Allah vermektedir. Ayrıca Hac Suresi’nin 34. ayetinde geçen “cealna” kelimesi “farz kıldık” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah, Hac Suresi’nin 36. ayetinde kurban etini taksim etmektedir. Kurban kesen yiyecek, doymuş komşusuna ve fakirlere verecektir. Hac Suresi’nin 28. ayetine göre de, hac kurbanının etleri ikiye taksim edilmektedir. Bu dağıtım şekilleri Allah’ın emri olduğu için farzdır; sünnet olamaz.

KURBAN BAYRAMINDA OKUNACAK DUALAR?

- Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

- Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur: "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

- Duaların en faziletlisi Arife günü yapılandır. Benim ve benden önceki Peygamberlerin buyurdukları en hayırlı dua şudur: "La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh."