Kurban Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün? 2020 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu

Kurban Bayramı 2020 ne zaman, kaç gün? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışanların ve öğrencilerin merakla beklediği 2020 yılı tatil günleri Diyanet’in yayınlandığı takvim ile belli oldu. 2020 Kurban Bayramı için şimdiden tatil planları yapmak isteyenler bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. 2020 Kurban Bayramı tarihleri haberimizde yer alıyor..

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN OLACAK?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı’nın birinci günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı’nın ikinci günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı’nın üçüncü günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın dördüncü günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos'ta olacak.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" demişti.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Kurbanın sünnet veya vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet diyenler çok büyük yanlış yapmaktadır. Çünkü kurban, sadece bizim peygamberimiz zamanında yoktu. Hac Suresi’nin 34. ayetine göre Yüce Allah, bütün topluluklara kurbanı farz kılmıştır. Hz. Adem’den itibaren var olduğuna göre, nasıl bizim peygamberin sünneti olabilir? Kaldı ki Allah’ın emri olmasaydı, Hz. Peygamber kurban gibi bir ibadeti koyamazdı. Kevser Suresi’nin 2. ayetinde “Namazı kıl” emri farz olur da “Kurban kes/kan akıt” şeklindeki emir nasıl sünnet olabilir? Kurban kes emrini Allah vermektedir. Ayrıca Hac Suresi’nin 34. ayetinde geçen “cealna” kelimesi “farz kıldık” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah, Hac Suresi’nin 36. ayetinde kurban etini taksim etmektedir. Kurban kesen yiyecek, doymuş komşusuna ve fakirlere verecektir. Hac Suresi’nin 28. ayetine göre de, hac kurbanının etleri ikiye taksim edilmektedir. Bu dağıtım şekilleri Allah’ın emri olduğu için farzdır; sünnet olamaz.