Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? 2019 Kurban Bayramı kaç gün?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen sene Ağustos ayı içinde idrak edilen Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihler arasında kutlanacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı 2019 ne zaman? İşte kurban kesecek olanlar tatil planları yapanlar için merak edilen tarihler..

KURBAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 4 gün sürecek. 2019 Kurban Bayramı süresinin uzamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMINDA KURBAN KESMEK FARZ MI?

Milyonlarca müslüman, Kurban Bayramı'nı eda etmeye hazırlanırken, kurban ile ilgili akıllarındaki soruları araştırmaya da bir yandan devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi? diye merak ediliyor. Kurban farz ibadet değildir ancak Şafii mezhebine göre sünnettir, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.