Kur'an'da Tilavet secdesi olan cüzler hangileri? Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne okunur? Secde ayetleri ve kılınışı sizlerle…

Kur’an’da Tilavet secdesi olan cüzler arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne okunur? sorularının yanıtı konuya ilgili müminler tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının idrak edilişiyle birlikte oruç ibadetinin yanı sıra namaz ibadeti de eksiksiz yerine getiriliyor. Tilavet secdesi ve secde ayetleri ile ilgili araştırmalar da hız kazanmış durumda. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUR’AN’DA TİLAVET SECDESİ OLAN CÜZLER

Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sıralanan cüzlerde yer almaktadır;

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

30. CÜZ - Alâk sûresi – 19

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Namaz dışında ise secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, Tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara, 2/286) Niyet şarttır. Zira niyetsiz sahih olmaz.

Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.