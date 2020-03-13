Kuran kursları tatil edildi! Kuran kursları kaç gün tatil? Diyanet açıkladı!

Kuran kursları kaç gün tatil? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuran kursları tatil edildiği duyuruldu. Kuran kursuna giden vatandaşlar haberin detayları ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

KURAN KURSLARI KAÇ GÜN TATİL?

Kuran kursları 2 hafta boyunca tatil edildi.