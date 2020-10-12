Kur'an-ı Kerim'in kelime anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim ne demek?

Kur'an-ı Kerim 610 yılında son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) Hz. Cebrail aracılığıyla parça parça ve yaşanan olaylar üzerine indirilmiştir. 6666 ayet ve 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa inen son kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in kelime anlamı nedir?

KUR'AN-I KERİM'İN KELİME ANLAMI NEDİR?

Kur'an, kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" mânalarına gelir.

Ayet ve sûreleri bir araya getirdiği; İslâm'ın îtikad, ibadat, ahlak, hukuk, v.s. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve okunacak olan kitap olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir.

Kuran kendini başka adlarla da anmaktadır. Daha çok birer sıfat olmakla birlikte, Kuran şu kelimeleri de kendisi için kullanır: Hakim (hikmetlerle dolu), Tenzil (Allah'tan indirilen), Nûr (ışık), Kitap, Furkan (ışıkla karanlığı, iyi ile kötüyü ayıran), Zikir (Allah'ın anılmasını sağlayan) vs.