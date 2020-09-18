Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi...
Kur'an-ı Kerim'deki en kısa suresi merak ediliyor. Son kitap Kur'an-ı Kerim'de, tüm insanlığa inmiştir. Yüce kitabımızda toplamda 114 sure bulunmaktadır. Peki, Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi?
Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure aranan konular arasında yerini aldı. Toplamda 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim, insanlığa vahiy yoluyla indirilmiş son kitaptır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure üç ayetten meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in, merak edilen en kısa suresi haberimizde.
KUR'AN-I KERİM'DEKİ EN KISA VE EN UZUN SURE HANGİSİ?
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de en uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi’dir. En kısa suresi ise 3 ayetle Kevser Suresi’dir.
KUR'AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER
1. Kur'an-ı Kerim 6666 ayet ve 114 sureden meydana gelmektedir.
2. En uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi’dir. En kısa suresi ise 3 ayetle Kevser Suresi’dir.
3. Kur'an-ı Kerim 600 sayfadır ve 30 cüzden oluşur (Her cüz 20 sayfalık bölümlerden ibarettir).
4. Kur'an-Kerim indirilmeye başlandığı ilk yıllarda taşlara, yapraklara ve ceylan derilerine yazılıyordu.
5. Kur'an-ı Kerim’in bir bütün halinde değil de belirli aralıklarla bölüm bölüm indirilmesi ezberlenip öğrenilmesini kolay hale getirmiştir.
6. Kur'an-ı Kerim İlk Halife Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
7. Kutsal kitabımız Halife Hz. Osman zamanında da çoğaltılmıştır.
8. Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı 610 yılından beri hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.
9. Tevrat, Zebur ve İncil’den sonra indirilen Kur'an-ı Kerim son kutsal kitaptır.
10. Yalnızca Müslümanlara değil tüm dünyaya indirilmiş ve bütün insanlığın gereksinimlerini karşılayacak bir kutsal kitap özelliği taşımaktadır.