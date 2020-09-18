  • $7,5635
  • 8,9639
  • 475.171
  • 1113.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi...
18 Eylül 2020 Cuma 13:02 | Son Güncelleme:

Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi...

Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi" Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi...

Kur'an-ı Kerim'deki en kısa suresi merak ediliyor. Son kitap Kur'an-ı Kerim'de, tüm insanlığa inmiştir. Yüce kitabımızda toplamda 114 sure bulunmaktadır. Peki, Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure hangisi?

Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en uzun sure aranan konular arasında yerini aldı. Toplamda 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim, insanlığa vahiy yoluyla indirilmiş son kitaptır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure üç ayetten meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in, merak edilen en kısa suresi haberimizde.

KUR'AN-I KERİM'DEKİ EN KISA VE EN UZUN SURE HANGİSİ?

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de en uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi’dir. En kısa suresi ise 3 ayetle Kevser Suresi’dir.

KUR'AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER

1. Kur'an-ı Kerim 6666 ayet ve 114 sureden meydana gelmektedir.

2. En uzun suresi 286 ayetle Bakara Suresi’dir. En kısa suresi ise 3 ayetle Kevser Suresi’dir.

3. Kur'an-ı Kerim 600 sayfadır ve 30 cüzden oluşur (Her cüz 20 sayfalık bölümlerden ibarettir).

4. Kur'an-Kerim indirilmeye başlandığı ilk yıllarda taşlara, yapraklara ve ceylan derilerine yazılıyordu.

5. Kur'an-ı Kerim’in bir bütün halinde değil de belirli aralıklarla bölüm bölüm indirilmesi ezberlenip öğrenilmesini kolay hale getirmiştir.

6. Kur'an-ı Kerim İlk Halife Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

7. Kutsal kitabımız Halife Hz. Osman zamanında da çoğaltılmıştır.

8. Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı 610 yılından beri hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.

9. Tevrat, Zebur ve İncil’den sonra indirilen Kur'an-ı Kerim son kutsal kitaptır.

10. Yalnızca Müslümanlara değil tüm dünyaya indirilmiş ve bütün insanlığın gereksinimlerini karşılayacak bir kutsal kitap özelliği taşımaktadır. 

<p class='MsoNormal'>Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ise tutuklandı. Ak

“Şımarık Ünlüler Sendormu”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

'Orkide çiçek açmıyor' diyorsanız işte çözüm önerileri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.