Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?

Kur'an-ı Kerim'de ayet ve cüz sayısı detaylı olarak araştırılıyor. Hz. Cebrail aracılığıyla peygamberimize vahiyler halinde indirilmiştir. Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen cümleye ayet adı verilmektedir. Cüzler ise toplamda 20'şer sayfadan oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

KUR'AN-I KERİM'DE KAÇ AYET VARDIR?

Bilindiği gibi âyet, Kur’an cümlelerine verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar halk arasında Kur’an’daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

KUR'AN-I KERİM KAÇ CÜZDEN OLUŞMAKTADIR?

Kur’ân’ın yirmi sayfalık bölümlerinden her birine cüz denir. Kur’ân’da toplam 30 cüz bulunmaktadır. Her cüz başlangıcında süslü bir işaretle kaçıncı cüz olduğu yazılıdır.

Bu şekilde hafızlar ve Kur’ân okuyanlar için kolaylık amaçlanmıştır. Her cüzün beş sayfalık bölümlerinde de süslü işaretler bulunur.

Kur’ân’da her surenin başladığı sayfanın üstüne, o surenin adı ve cüz numarası yazılmıştır. Bunlar, surenin bitimine kadar her sayfanın üstünde belirtilmiştir.

Ayet numaraları, ayetlerin birbirinden ayrıldığını gösteren özel simgeler içinde verilmiştir.