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Kümes hayvanı eti kanser riskini azaltıyor

Kümes hayvanı eti kanser riskini azaltıyor

ABD'de yapılan abir araştırma kırmızı etin aksine tavuk, hindi ve ördek etinin meme kanseri riskini azalttığını ortaya koydu.

ABD'de Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırma, kırmızı etin, invaziv (yayılma potansiyeli olan) meme kanseri riskini artırdığını öte yandan tavuk, hindi ve ördek etinin bu riski azalttığını ortaya koydu. 

Araştırma çerçevesinde 42 bin 12 kadının yaklaşık 7 yıl boyunca et pişirme yöntemleri ile hangi eti ne kadar tükettikleri incelendi ve süreç içinde bin 536 kadına meme kanseri teşhisi koyuldu.

Kırmızı et tüketimi en üst seviyedeki kadınların, en alttakilerle karşılaştırıldığında meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 23 arttığı gözlemlendi. 

YÜZDE 15 DÜŞÜRÜYOR

Öte yandan kümes hayvanları etini en çok tüketen kadınlarda, en az tüketenlerle kıyaslandığında meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü tespit edildi.

Fiziksel aktivite, obezite ve alkol tüketiminin sonuçları değiştirmediğine dikkati çekilirken, etin pişirilme yöntemiyle meme kanseri arasında herhangi bağlantı gözlenmedi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Çalışma ekibinin lideri Dr. Dale P. Sandler, kümes hayvanları etini tüketmenin meme kanseri riskini azaltmasının altında yatan mekanizmanın henüz bilinmediğini kaydetti.

AA

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