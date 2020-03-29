Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza!

Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi’nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 16 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34 maddesi gereği kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Valiliği’nin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesindeki hükümlere aykırı hareket etmekten toplamda 65 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 16 kişi arasında bulunan K.T. ve A.S. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.