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  • Kum zambaklarını koparan yandı: 73 bin TL cezası var
16 Eylül 2020 Çarşamba 09:18 | Son Güncelleme:

Kum zambaklarını koparan yandı: 73 bin TL cezası var

Kum zambaklarını koparan yandı: 73 bin TL cezası var
DHA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara "biyolojik çeşitliliğini tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Palamutbükü sahilinde her yıl eylül-ekim ayları arasında 1 ay süreyle açan kum zambaklarını koparanlara 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor. Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor.

DHA'da yer alan habere göre, kum zambaklarının kritik seviyede olan türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alır" dedi.

Kum zambaklarını sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri'ne bilgi verilmesini istedi.

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