Kulucahisar Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi fethi ne zaman, kaç yılında yapıldı?

Kulucahisar Kalesi, Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde yeniden gündemde yer aldı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecanlı sahneler her hafta ekran başında bulunan izleyicileri etkiliyor. Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren Osman Bey, Kayı bayrağını surlara dikiyor. Kulucahisar Kalesi nerede? Kuruluş Osman Kulucahisar Kalesi fethi ne zaman, kaç yılında yapıldı?

KULUCAHİSAR KALESİ NEREDE, FETHİ NE ZAMAN?

Kulacahisar’ın Fethi veya Kulacahisar Baskını; Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans İmparatorluğu’na karşı 1285 yılında yapılan savaştır.

Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi’nde yeğeni Savcı Bey’in oğlu Bay Hoca’nın şehit düşmesi üzerine İnegöl’e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ’ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türkler’in eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir.

Hıristiyan ahali Osman Bey’in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi. Osman Bey kaleyi tahrip etmekle beraber halkın canını bağışladı ve onları esir aldı.

Bu fetihten sonra Karacahisar Kalesi’nde bulunan kilise camiye çevrildi.Bu, kilisedem camiye çevrilen ilk mabeddir.Karacahisar’ın alınması Osmanlı tarihinin mühim hadiselerinden birisidir. Osmanlı Devletinin ilk hutbesi de bu camide,okunmuştur.