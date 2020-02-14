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Küle dönen evde yanmamış halde iki Kuran-ı Kerim bulundu

Küle dönen evde yanmamış halde iki Kuran-ı Kerim bulundu

Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık tamamen yanarak küle dönerken, evde bulunan iki Kur’an-ı Kerim’in ise yanmadığı belirlendi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in ise yanmadığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönmüştü.

Yangın sonrasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekipler, yanmamış halde iki adet Kur’an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur’an-ı Kerimlerin yangında zarar görmediği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, şunları kaydetti:

“İlçemizde Salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen 2 adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir.”


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