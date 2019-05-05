Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'ten kulak damlası açıklaması

“Kulak damlası orucu bozar mı?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Hasta olan bazı bireyler kulak damlası kullanmaktadır. Her ne kadar hastalıkları oruç tutmaya engel olmasa da kulak damlası bu durumda tehlike arz edebilir. Kulak damlası damlatıldığında mideye ulaşmaz. Ulaşsa bile çok az ulaşır. “Kulak damlası orucu bozar mı?” sorusu diyanet tarafından cevaplanmıştır. Tüm detaylar haberimizde...

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA...

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).