Kükürt sabunu faydaları nelerdir, ne işe yarar? Kükürt sabunu nerede kullanılır?

Sivilceleri kurutma da etkili olan kükürt sabunu antiseptik ve anti bakteriyel gibi özelliklere sahip olmasından ötürü yağlanmayı engellemektedir. Cildimizde gözle görülür oranda değişiklik sağlaması için kükürt sabununda doğal ve tamamen katkısız olan ürünleri tercih etmek en doğrusu olacaktır. Peeling özelliği de taşıyan kükürt sabunu yüzü kuruttuğu için kuru ciltler açısından zararlı olabiliyor.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kükürtlü sabununun cilde özel faydaları şu şekildedir: Vücut temizliği için iyi bir alternatiftir. Cildi derinlemesine temizler ve arındırır. Ciltteki ölü tabakayı temizler. Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder. Keratolitik etkisi vardır. Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir. Antiseptik ve anti bakteriyeldir. Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır. Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler. Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler. Siyah noktaların yok olmasını sağlar ve yenilerinin oluşumunun da önüne geçer. Cilt için adeta peeling gibidir. Gözenekleri açar, cildin rahatça nefes almasını sağlar. Egzama, sedef ve özellikle mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardım eder. Seboreik dermatit, vulgaris ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de işe yarar. Sıcak havada kullanıldığında terlemeyi azaltıcı etki gösterir. Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır. Bu etkilerin aktif olması için, kükürtlü sabunu düzenli şekilde kullanmak gerekir.

KÜKÜRTLÜ SABUNU NEREDE KULLANILIR?

Kükürtlü sabunu hem saçlar hem de cilt için kullanmak mümkün. Ancak kullanırken en bilinçli olunması gereken sabunların başında geliyor.

Cilt için kullanılacaksa, her sabah yataktan kalkınca ve her gece uyumadan önce kükürtlü sabunla birer kez yüz yıkanıp durulanabilir. Bu temizlik için yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

Saç için kullanılacaksa, haftada 3 ya da 4 kez kullanılabilir. Saçlar kükürtlü sabunla iyice köpürtülmeli ve saç diplerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu temizlik için de yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Kükürtlü sabun çok kuru ve hassas bir yapıya sahip ciltleri tahriş etme ihtimali olan bir sabundur. Yağlı ciltler için faydalıdır ancak kuru ciltlere iyi gelmez. Bu yüzden, kükürtlü sabun kullanmadan önce cilt tipinizi iyice tanıyıp bilmenizde fayda vardır.

Aynı şekilde, kükürtlü sabun çok kuru ve hassas saçlar için de uygun değildir. Saçları daha çok kurutup dökmeye, kepeklendirmeye kadar gidebilir.

Kükürtlü sabun gümüş eşyaların kararmasına yol açabilir. Bu yüzden kükürtlü sabunu gümüşlerinizden uzak tutmaya dikkat etmelisiniz.