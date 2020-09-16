Kudret narı nedir, faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl yenir?

Kudret narı, içerisinde bulundurduğu bol vitaminler sayesinde vücudumuza birçok fayda sağlar. Kanserli hücreleri vücuttan uzaklaştırdığını öne düren uzmanlar, mide ve bağırsakta bakteri üremesine de engel oluyor. Peki, şifası bol olan kudret narı nasıl yenir?

KUDRET NARI NEDİR?

Kudret narı, botanik olarak, kavun, salatalık ve kabaklara yakın bir akrabadır. Kudret narı, Hindistan başta olmak üzere Asya mutfağında kullanıldığı kadar bitkisel tıpta da yaygın bir meyvedir.

Kudret narı, tam olarak olgunlaşmadan hasat edilmektedir, aksi halde giderek acılaşır. Sonbaharda toplanan meyveleri taze olarak yendiği gibi tohumlarından kudret narı yağı veya macunu yapılarak tüketilmektedir. Kudret narı çoğu insanın hor görebileceği çirkin bir görünüme ve tada sahip olabilir, ama bu acılık birçok fayda ile birlikte gelir.

KUDRET NARI FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler. Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder. Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir. Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder. Hatta düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili tüm sorunlarda, şikayetlerde azalma olduğu biliniyor. Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir. Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kudret narı macunundan faydalanılır. Antibiyotik özelliği vardır. Karaciğer sağlığını destekler. İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini engeller, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardım eder. Özellikle de kanserli hastaların endişe duyduğu kanserli hücrenin başka bir organa da bulaşması sorununu kudret narı tüketimiyle engellemek mümkün olabilir. Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir. İçeriğinde bulunan vitaminler ve protein dolayısıyla hücre yenilenmesini destekler, hızlandırır. Bağışıklıksistemini güçlendirir, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir. Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır. Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler. Varis oluşumunu engellerken varis ve romatizmadan kaynaklanan ağrılar için de kudret narı macunu ile bacaklara masaj yapılması önerilir. Kas ve eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır. Hemoroit tedavisinde kullanılır.

KUDRET NARI NASIL YENİR?

Kudret narı taze meyve olarak tüketilebildiği gibi, olgunları balla karıştırılarak tüketilebiliyor. Olgunlaşarak kavuniçi rengi alan meyve, püre haline getirerek bir miktar balla karıştırılıp, sabahları boş mideye de tüketilebilir.

Diğer bir tüketim şekli ise, çekirdekleri temizlenen kudret narının dilimlendikten sonra bala karıştırılması yolu ile tüketilmesidir. Şeker hastalarının bu karışımı tüketmeleri sağlıklı olmayabileceği gibi; aynı yöntemin zeytinyağı ile uygulanması daha faydalı olacaktır. Zeytinyağı içinde bekletilen kudret narı karışımı aç karnına yemeklerden önce tüketiliyor.

Harici kullanımlarda ise zeytinyağlı karışım sürülmek sureti ile yanıklar, kesikler ve açık yaralar için ise çabuk bir iyileştirici olarak kullanılabilir.

KUDRET NARI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Günlük dozajında tüketildiğinde bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamasına rağmen, aşağıdaki risk gruplarını da göz ardı etmemek gerekir;

Hamileler ve emziren anneler

Hipoglisemik hastalar

Şeker hastalığı için ilaç kullanan ya da düşük kan şekerine sahip kişiler

Kan sulandırıcı kullananlar