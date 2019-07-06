Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

Küçükçekmece'de turşu yüklü TIR eve çarptı, kilolarca turşu yola saçıldı

Küçükçekmece'de park halindeki turşu yüklü TIR kayarak bir eve çarptı. Sokakta panik yaşanırken TIR'ın dorsesinde yüklü kilolarca turşu yola saçıldı.

Olay Yarımburgaz Mahallesi 1. Öner sokakta meydana geldi. Park halindeki turşu yüklü TIR, bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Metrelerce kayan TIR bir eve çarptı. O sırada evde uyuyan Murat Karakaya büyük korku yaşadı.  Doğalgaz borusunu patlatan ve evin duvarı kıran TIR da yüklü kilolarca turşu ve bidonlar yola saçıldı. Kayan TIR'dan  yük boşaltan bir işçi de yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayı anlatan Emirhan Karakaya daha önce de benzer olaylar yaşandığını dile getirerek, "Babam içeride uyuyormuş. TIR çarpınca önce doğalgaz borusu patlamış.  Nasıl kaçacağını şaşırmış arka pencereden atlamış. Duvarlarımız kırık her yer kırık" diye konuştu.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Karabük´ün Yenice ilçesi, Türkiye´nin orman varlığı en yüksek yerlerinden biri. Yenice Ormanlar,

Foto Safari Yapmak İçin Eşsiz Bir Mekan: Yenice | #Gökyüzünden

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Türk bonservis kralları