Küçükçekmece'de imalathane de yangın çıktı

Küçükçekmece'de palet imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

(AA)