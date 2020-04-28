Küçük kızın yardım çığlığı Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Alınan bilgiye göre; videoda yer alan hasta Hasan Demir Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Arıklar Mahallesi Kıraç Obası Mezrasında yaşıyor.

Kronik eklem hastası olan Demir 9 aydır Adana Balcalı Tıp Fakültesinde takip ve tedavisi yapılıyor.

Son olarak yaklaşık 15 gün önce aynı hastaneden taburcu olan Hasan Demir'in ilaç tedavisi evinde devam ediyordu.

Sosyal medyada İsa Altıntaş adlı vatandaşın paylaştığı video ile yardım çığlığı duyulan Hasan Demir'e İl Sağlık Müdürlüğü evine giderek hastaya ulaştı.

Demir'e evde yapılan ilk değerlendirmede genel durumunun iyi olduğu hastalığa bağlı kısmi ağrılarının bulunduğu görüldü. Durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini söylemesine rağmen ekipler Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne naklederek tedavi sürecine başladı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Hematoloji ve Romatoloji hekimleri tarafından muayene edilen Hasan Demir'in takip ve tedavisi devam ediyor.