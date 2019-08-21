Küçük kaşif için kamera kampanyası

Dijital çağın gelişimiyle birlikte, özellikle sosyal medyada yeni istihdam alanları oluştu. Youtube üzerinden video yayıncılığı yapmak ise en popüler mesleklerden biri haline geldi. Pek çok kişi kariyerini Youtuber ya da Influencer olarak şekillendirdi. Makyaj videolarından oyun videolarına, vloglardan yemek kanallarına kadar her kesimin ilgi alanına göre yayınlar bulmak mümkün. Gün geçtikçe ise Youtube kanallarının sayısı artıyor. Ancak yayıncıların ne yazık ki küçük bir kısmı Youtube piyasasında tutunabiliyor. Pek çok kişinin kopya içerik yaptığı Youtube’da, henüz 11-12 yaşlarındaki Mehmet Kanur, farklı temalı kanalıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takipçi sayısı birkaç saat içinde 279’dan 50 binlere çıktı.

Mehmet Kanur isimli çocuk henüz 11-12 yaşlarında ve Youtube’da kendi adıyla açtığı bir kanalı bulunuyor. Kanalının içeriği ise yaşıtlarından biraz daha farklı. Küçük Mehmet, hayvanlarla ilgili videolar çekiyor, onlar hakkında bilgi veriyor. Genellikle farklı böcek türlerini ve sürüngenleri inceliyor.

Mehmet Kanur, bir yorum platformu yazarının kanalını keşfetmesi ve başlık açmasıyla popüler hale geldi. Küçük Mehmet’in takipçi sayısı 279’ken birkaç saat içinde 55 binlere ulaştı ve hala artmaya devam ediyor.

Küçük yaşına rağmen bilime ilgi duyan bu sevimli çocuğu pek çok kişi destekledi. Öte yandan platformda “Mehmet Kanur’a Kamera Alıyoruz kampanyası” başlatıldı.

(Listelist)