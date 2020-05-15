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  3. Küçük hırsızdan 6 ayda 100 soygun

Küçük hırsızdan 6 ayda 100 soygun

Küçük hırsızdan 6 ayda 100 soygun

Konya'da, 20'si ramazan ayında olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayını gerçekleştiren 12 yaşındaki T.T., polislerce yakalandı.

Ancak çocuk hırsız, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise yetkililere seslendi: “Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bu çocuğa bir çare bulunsun.”

BABASINDAN ÖĞRENMİŞ

T.T.’nin babası İ.T.’nin de (31) çok sayıda hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. ◗ DHA

KAPILARI 30 SANİYEDE AÇIYOR 

T.T.’nin tornavidayla iş yerlerinin kapısını 30 saniyede açıp, içeri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 


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