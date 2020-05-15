Küçük hırsızdan 6 ayda 100 soygun

Ancak çocuk hırsız, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise yetkililere seslendi: “Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bu çocuğa bir çare bulunsun.”

BABASINDAN ÖĞRENMİŞ



T.T.’nin babası İ.T.’nin de (31) çok sayıda hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. ◗ DHA

KAPILARI 30 SANİYEDE AÇIYOR



T.T.’nin tornavidayla iş yerlerinin kapısını 30 saniyede açıp, içeri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.