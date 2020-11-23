  • $7,6453
  • 9,0512
  • 460.137
  • 1323.95
  • Haberler
  • Yaşam
  • Küçük futbolcunun bacağını kesilmekten kurtardılar
23 Kasım 2020 Pazartesi 01:25 | Son Güncelleme:

Küçük futbolcunun bacağını kesilmekten kurtardılar

Küçük futbolcunun bacağını kesilmekten kurtardılar
AA

Kaza sonrası bacağını kaybetme riski olan Hasan Efe'yi doktorlar hayata bağladı.

İstanbul Esenyurt’ta futbol antrenmanına giderken minibüsün altında kalan Hasan Efe Çetin (11), Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağında kiriş kaybı ve kemik kırığı tespit edilen çocuk, acil ameliyata alındı. Hasan Efe’nin bacağı, 7 saatlik operasyon sonucu kesilmekten kurtarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bakytbek Kerekulov, “Kiriş, damar ve sinir tamiri ile diğer bacaktan doku nakli yaptık. Erken cerrahi yöntemiyle uzuv kaybının önüne geçtik” diye konuştu. 

Hasan Efe Çetin, “İyileştikten sonra tekrar antrenmanlara döneceğim” dedi. 

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan

Başkan Erdoğan: Kobani katliamına neden olanlar hiçbir zaman AK Parti'nin yanında yer alamaz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.