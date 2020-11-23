Küçük futbolcunun bacağını kesilmekten kurtardılar

İstanbul Esenyurt’ta futbol antrenmanına giderken minibüsün altında kalan Hasan Efe Çetin (11), Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ bacağında kiriş kaybı ve kemik kırığı tespit edilen çocuk, acil ameliyata alındı. Hasan Efe’nin bacağı, 7 saatlik operasyon sonucu kesilmekten kurtarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bakytbek Kerekulov, “Kiriş, damar ve sinir tamiri ile diğer bacaktan doku nakli yaptık. Erken cerrahi yöntemiyle uzuv kaybının önüne geçtik” diye konuştu.

Hasan Efe Çetin, “İyileştikten sonra tekrar antrenmanlara döneceğim” dedi.