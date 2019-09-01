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  3. Küçük belgeselci Mehmet Kanur'un YouTube kanalı kapatıldı

Küçük belgeselci Mehmet Kanur'un YouTube kanalı kapatıldı

Küçük belgeselci Mehmet Kanur'un YouTube kanalı kapatıldı

Balıkesir'de yaşayan Mehmet Kanur daha 12 yaşında. Hayvanları çok seviyor, onlarla ilgili sürekli bilgi topluyor, bildiklerini sosyal medyada kurduğu kanalında da anlatıyordu. Kısa sürede de 100 binden fazla takipçiye ulaşmıştı ancak YouTube tarafından kanalı kapatıldıç

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Armutlu kırsal mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, çektiği hayvan videoları ile kısa sürede internet dünyasında fenomen oldu.

Kanur, yayınladığı videolarla 100 binden fazla takipçiye ulaşmıştı. Her geçen gün takipçi sayısı artan çocuk; doğa sevgisiyle tüm çocuklara örnek oluyordu. Ancak Kanur'un kanalına ulaşmak isteyenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Mehmet Kanur'un kanalı YouTube tarafından kapatıldı.

Olay, sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Yapılan bazı yorumlarda, küçük belgeselciyi kıskananların kanalı şikayet ederek kapattırdığı belirtildi. Kanalın yeniden açılıp açılmayacağı ise merak konusu.

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