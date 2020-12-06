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06 Aralık 2020 Pazar 09:42 | Son Güncelleme:

Küçük Barış'ın "şüpheli" ölümüne soruşturma

Küçük Barış'ın "şüpheli" ölümüne soruşturma
DHA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören 7 yaşındaki Muhammed Barış Bayar'ın ölümüyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören 7 yaşındaki Muhammed Barış Bayar'ın ölümüyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.  

DHA'da yer alan haberde karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi. Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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