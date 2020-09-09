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09 Eylül 2020 Çarşamba 15:47 | Son Güncelleme:

Kruvaze ne demek? Kruvaze sözlük anlamı nedir?

Kruvaze ne demek" Kruvaze sözlük anlamı nedir"

Kruvaze kelimesine okuduğumuz kitaplarda ya da gazetelerde sıkça rastlamaktayız. Fransızca'dan dilimize geçen kruvaze sözcüğü sıfat olarak kullanılmaktadır. Peki, kruvaze sözlükte ne anlama gelmektedir?

Kruvaze kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Sıfat olarak kullanılan kruvaze sözcüğü, dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Televizyonda, kitap veya dergilerde geçen kruvaze kelimesinin anlamı araştırılıyor.

KRUVAZE NEDİR, NE DEMEK?

Kruvaze nedir, sorusunun yanıtı Türk Dil Kurumu (TDK), tarafından açıklandı.

Fransızca'dan dilimize geçen kruvaze sözcüğü "Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılan (ceket, yelek)" olarak kullanılmaktadır. 

Kruvaze kelimesine örnek cümle

Bir kruvaze yelek giymiş: Ön cepleri büyük.

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