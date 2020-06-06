Kronik hastalar çalışmaya ne zaman başlar? Kronik hastalar işbaşı yapacak mı?

Kronik hastalığa sahip olan ve kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar koronavirüs salgını boyunca idari izne tabi tutuldu. Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs en çok kronik hastalıkları olan insanları etkiledi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme planı çerçevesinde iş yerleri hizmet vermeye başladı. Peki, Kronik hastalar ne zaman çalışacak? Kronik hastalar iş başı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve 81 il valiliğine "kronik hastalar"hakkında resmi bir yazı gönderdi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRONİK HASTALAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Sağlık Bakanlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve kronik hastaların çalışma durumu hakkında resmi yazı gönderdi.

Genelgeye göre, kamuda idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecekler.

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

KRONİK HASTALAR İÇİN E-NABIZ BELGESİ

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

KRONİK HASTALIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-Kalp ve damar hastalıkları

-Bazı kanser türleri

-Tip 2 Şeker hastalığı

-Obezite

-Eklem iltihabı (Artrit)

-Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH ve astım)