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Kreşten firar eden çocuğun ailesine tazminat

Kreşten firar eden çocuğun ailesine tazminat

Arkadaşlarıyla bahçede oynarken kreşin demir parmaklarının arasından firar eden 3 yaşındaki çocuk, bir parktaki bank üzerinde uykuya daldı.

Mahallelinin bulduğu çocuk, karakola götürüldü. Polisin haber vermesiyle olaydan haberdar olan aile, ihmal suçlamasıyla kreşe 10 bin TL’lik tazminat davası açtı. Kreş yetkilileri olay günü ebeveynlere ulaşamadıklarını, çocuğun 30 metre uzakta bulunduğunu savundu. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Ancak öğretmenlerin ihmali olduğuna hükmeden Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “Makul bir tazminata hükmedilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı” diyerek mahkeme kararını bozdu. 

(İHA)


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