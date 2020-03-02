Kreşten firar eden çocuğun ailesine tazminat

Mahallelinin bulduğu çocuk, karakola götürüldü. Polisin haber vermesiyle olaydan haberdar olan aile, ihmal suçlamasıyla kreşe 10 bin TL’lik tazminat davası açtı. Kreş yetkilileri olay günü ebeveynlere ulaşamadıklarını, çocuğun 30 metre uzakta bulunduğunu savundu. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Ancak öğretmenlerin ihmali olduğuna hükmeden Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “Makul bir tazminata hükmedilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı” diyerek mahkeme kararını bozdu.

(İHA)

