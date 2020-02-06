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Kreşte ilk gün dayak

Kreşte ilk gün dayak

Düzce’de önceki gün oğlu E.T.’yi (2) özel kreşe getiren Selçuk T., ilk gün çocuğunu yalnız bırakmak istemedi.

Salonda oturan baba, oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada öğretmen Yeliz Keskinli, yere oturttuğu minik çocuğu defalarca tokatladı.

Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan Keskinli’nin daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

(DHA)


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