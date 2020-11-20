Kreşler tatil olacak mı? Okul öncesi ve anaokulları açık kalacak mı?

Okul öncesi anaokulları açık kalacak mı? sorusunun yanıtı binlerce çalışan anne tarafından merak ediliyor. Kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Kreşler ve okul öncesi kurummların da bu süreç de kapalı olup olmayacağı çalışan anneler tarafından merakla araştırılıyordu.

KREŞLER VE OKUL ÖNCESİ TATİL OLACAK MI?

TRT Haber'e katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışan annelerin okul öncesi çocuklarına yönelik olumlu yönde çalışmaların yapıldığını belirtti. Bakan Selçuk, çalışan annelerin okul öncesi kurumlara çocuklarını bırakmaları hakkında bugün içerisinde olumlu haberin yansıyacağını bildirdi.