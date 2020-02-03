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  3. Kremalı köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kremalı köfte tarifi nasıldır?

Kremalı köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kremalı köfte tarifi nasıldır?

Kremalı köfte nasıl yapılır" Gelinim Mutfakta kremalı köfte tarifi nasıldır"

Kremalı köfte tarifi araştırılıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri kremalı köftenin nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada her gün farklı bir tarif yayınlanıyor. Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı yarışmada bugün yapılan yemeğin tarifi haberimizde sizlerle.

Gelinim Mutfakta’da yapılan kremalı köfte yemeğinin tarifi merak ediliyor. Kremalı köfte nasıl yapılır? Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada her gün farklı bir tarif yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden yemeğin tarifine ulaşabilirsiniz.

KREMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için malzemeler

 500 gr. dana orta yağlı kıyma

 2 dilim ekmek içi

 1 adet kuru soğan

 1 çay kaşığı Tuz

 1 çay kaşığı Karabiber

 Krema sos için malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

250 ml. et suyu

1 yemek kaşığı hardal

400 gr. krema

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 bağ maydanoz

YAPILIŞI:

Köfte için ekmeği ve soğanı robottan geçirin.

Kıyma, tuz ve karabiber ile beraber yoğurun ve kıvam verip, ceviz büyüklüğünde toplar elde edin.

Bir tavaya köfteleri ekleyin dışları iyice renk alınca 3-4 dakika pişirip, kenara alın.

Aynı tavaya tereyağını ilave edin ve eritin.

Un ve hardalı ekleyip kavurun.

Et suyunu ilave edin, kaynatın.

Et suyu kaynayınca altını kısın ve krema, tuz, karabiber ve köfteleri ilave edin.

Kısık ateşte krema kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kremanız istediğiniz kıvama geldiğinde altını kapatın ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırıp, sıcak servis edin.


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