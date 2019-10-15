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  3. Kredi başvurusu reddedilince silahla bankayı bastı

Kredi başvurusu reddedilince silahla bankayı bastı

Kredi başvurusu reddedilince silahla bankayı bastı

Rize'de kredi başvurusuna olumsuz yanıt alan kişi, silahla bankayı bastı. Zanlı polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir genç 80 bin liralık borcunu ödemek için başvuruda bulunduğu banka şubesinde kredi talebi reddedilince silaha sarıldı. 

Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. 25 yaşında olduğu öğrenilen R.U., altın borcunu ödemek için bir bankaya kredi başvurusunda bulundu.

Kredisi reddedilen R.U. silahla bankayı bastı. Belinden çıkarttığı tabanca ile "80 bin lira borcum var. Krediyi onaylayıp, bu parayı bana havale edeceksiniz. Borcu ödeyeceğim. Yoksa hem sizi, hem kendimi vururum" diye bağırdı.

Banka görevliler tarafından hemen boşaltılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek hiç kimse binaya yanaştırılmadı.

Daha sonra polisin yoğun çabaları üzerine ikna edilen R.U. gözaltına alındı.

İHA

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