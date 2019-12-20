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  3. KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 29/2 yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 29/2 yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 29/2 yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.


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