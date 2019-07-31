KPSS 2019-4 tercih kılavuzu yayında! KPSS tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS tercih kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS 2019/4 tercih kılavuzu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar işlemlerini 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecektir. KPSS 2019/4 tercih kılavuzu ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

KPSS tercih kılavuzu 31 Temmuz itibari ile erişime açıldı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.