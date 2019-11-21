KPSS nitelik kodları: 7225 nitelik kodu, 1103 nitelik kodu ve 4001 nitelik kodu nedir?

KPSS nitelik kodları, tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından merak ediliyor. 7225 nitelik kodu, 1103 nitelik kodu ve 4001 nitelik kodu nedir? KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adayların başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelik kodlarındaki özellikleri taşımaları gerekiyor.

KPSS NİTELİK KODLARI

3001 nitelik kodu nedir?

Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamına geliyor.

3005 nitelik kodu nedir?

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olanların tercihte bulunabileceği anlamı geliyor.

1103 nitelik kodu nedir?

Cinsiyeti kadın olmak.

7225 nitelik kodu nedir?

7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" Güvenlik Soruşturması bir çok kamu kurum ve kuruluşunda zaten hali hazırda uygulanan bir uygulama.

4001 nitelik kodu nedir?

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.